AutomationDirect adds ProSense XTD2/XTH2 temperature transmitters

AutomationDirect has added ProSense XTD2/XTH2 series fixed-range temperature transmitters that convert a variety of temperature sensor input types into precise signals for PLCs, meters, or controllers. The XTD2 series features compact, DIN-rail–mounted signal conditioners that deliver accurate, isolated temperature signals, support multiple sensor types, and provide flexible monitoring solutions. New fixed-range models offer temperature ranges up to 2,000°F (thermocouple) and 500°F (RTD).

Complementing the XTD2 series, XTH2 series transmitters are engineered for direct installation in DIN Form B sensor heads. Additional fixed-range models provide even more temperature range options up to 2,000°F.

For more information, visit automationdirect.com/temperature_transmitters.