AutomationDirect introduces Penn-Union BLUA compression lugs

AutomationDirect adds Penn-Union BLUA series aluminum compression lugs which are built from premium-grade materials, delivering exceptional conductivity with minimal resistance. They meet or exceed all industry standards and are certified for installation using widely available tools, without compromising agency certifications.
Designed for reliability and cost-efficiency, Penn-Union’s full line of compression connectors features a color-coded system that simplifies inspection and ensures easier, compliant installations. These connectors are rated for use with copper or aluminum conductors, suitable for voltages up to 35 kV, and have a beveled entry for easy cable insertion. Manufactured from seamless aluminum tubing, these compression lugs are an excellent lightweight solution for electrical connectivity.
For more information, visit automationdirect.com/mechanical_connectors.
Filed Under: Connectors (electrical) • crimp technologies